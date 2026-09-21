Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, kota fazlası verip madalya artışı bekliyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, büyük organizasyonlarda kota fazlası vermeye başladıklarını ve artan kalitenin madalya sayısına yansıyacağını söyledi.

Kayseri'de bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nu takip etmek için kente gelen Karadağ, AA muhabirine, atletizmde rekabetin ve kalitenin her geçen yıl arttığını, bunun meyvelerinin de zamanla toplanacağını belirtti.

İngiltere'de 10-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'na rekor bir kotayla gidildiğini aktaran Karadağ, "Bizim en büyük sıkıntımız kaliteli sporcu yetiştirmek konusundaydı ve son dönemlerde kaliteli sporcu sayımız arttı." dedi.

"Alttan gelen çok ciddi bir potansiyelimiz var"

Birçok branşta artık kota fazlası verir hale geldiklerini vurgulayan Karadağ, şöyle konuştu:

"Akdeniz Oyunları'nda 15 madalya aldık ancak bu 15 madalyanın dışında Avrupa Şampiyonası'na tarihteki en yüksek kotayla gittik. Biz hep, 'Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın, 100 metrede olimpiyata gidebilecek 10 tane sporcusu var. Kendi arasından seçme yapıp 3 kişiyi götürüyor' derdik. Bizde de örneğin 3 bin metre engelli kadınlarda 5 kişi geçti kotayı ve 3 kişiyi götürmek zorunda kaldık. Yani biz de artık kotaları fazladan geçen sporcularımızı elemek durumunda kaldık. Bu bizim sayısal olarak başarıyı elde ettiğimizi gösteriyor. İleride de tabii kantite (sayı) artınca kalite de artacak. Madalya sayımız da böyle artacak. Aynı şekilde yürüyüş branşında çok ciddi kotalar geçtik. Kota fazlası olan sporcularımız oldu, yani kotanın üstünde. Orada da eleme yapmak durumunda kaldık. Sportif başarılarımız çok şükür daha iyiye gidecek gibi görünüyor. Alttan gelen çok ciddi bir potansiyelimiz var."

Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu 11 Ekim'de yapılacak

2036 Olimpiyatları İstanbul'da düzenlenirse çok başarılı atletlere ihtiyaç duyulacağına dikkati çeken Karadağ, "Bu olimpiyatı nasip olursa Cumhurbaşkanımızın önderliğinde alacağız. Bunun için de ilk adımları attık. 11 Ekim'de buradan ilan ediyorum, ilk defa Cumhurbaşkanımızın himayesinde bir yarı maraton düzenleyeceğiz ve bunun devamında da inşallah daha büyük yarışmalar organize edeceğiz" diye konuştu.

Yakın zamanda Avrupa Kros Şampiyonası olduğunu ve buna hazırlanacaklarını belirten Karadağ, "Kış mevsimi geldi artık. Pist mevsimini bıraktık. Sonrasında da salon şampiyonaları olacak. Onlara iştirak edeceğiz." ifadelerini kullandı.