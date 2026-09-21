Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, kota fazlası verip madalya artışı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, kota fazlası verip madalya artışı bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, kota fazlası verip madalya artışı bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, kota fazlası vermeye başladıklarını ve artan kalitenin madalya sayısına yansıyacağını söyledi. Karadağ, Avrupa Şampiyonası'na en yüksek kotayla gidildiğini, kotayı geçen sporcular arasında eleme yapıldığını belirtti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, büyük organizasyonlarda kota fazlası vermeye başladıklarını ve artan kalitenin madalya sayısına yansıyacağını söyledi.

Kayseri'de bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nu takip etmek için kente gelen Karadağ, AA muhabirine, atletizmde rekabetin ve kalitenin her geçen yıl arttığını, bunun meyvelerinin de zamanla toplanacağını belirtti.

İngiltere'de 10-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'na rekor bir kotayla gidildiğini aktaran Karadağ, "Bizim en büyük sıkıntımız kaliteli sporcu yetiştirmek konusundaydı ve son dönemlerde kaliteli sporcu sayımız arttı." dedi.

"Alttan gelen çok ciddi bir potansiyelimiz var"

Birçok branşta artık kota fazlası verir hale geldiklerini vurgulayan Karadağ, şöyle konuştu:

"Akdeniz Oyunları'nda 15 madalya aldık ancak bu 15 madalyanın dışında Avrupa Şampiyonası'na tarihteki en yüksek kotayla gittik. Biz hep, 'Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın, 100 metrede olimpiyata gidebilecek 10 tane sporcusu var. Kendi arasından seçme yapıp 3 kişiyi götürüyor' derdik. Bizde de örneğin 3 bin metre engelli kadınlarda 5 kişi geçti kotayı ve 3 kişiyi götürmek zorunda kaldık. Yani biz de artık kotaları fazladan geçen sporcularımızı elemek durumunda kaldık. Bu bizim sayısal olarak başarıyı elde ettiğimizi gösteriyor. İleride de tabii kantite (sayı) artınca kalite de artacak. Madalya sayımız da böyle artacak. Aynı şekilde yürüyüş branşında çok ciddi kotalar geçtik. Kota fazlası olan sporcularımız oldu, yani kotanın üstünde. Orada da eleme yapmak durumunda kaldık. Sportif başarılarımız çok şükür daha iyiye gidecek gibi görünüyor. Alttan gelen çok ciddi bir potansiyelimiz var."

Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu 11 Ekim'de yapılacak

2036 Olimpiyatları İstanbul'da düzenlenirse çok başarılı atletlere ihtiyaç duyulacağına dikkati çeken Karadağ, "Bu olimpiyatı nasip olursa Cumhurbaşkanımızın önderliğinde alacağız. Bunun için de ilk adımları attık. 11 Ekim'de buradan ilan ediyorum, ilk defa Cumhurbaşkanımızın himayesinde bir yarı maraton düzenleyeceğiz ve bunun devamında da inşallah daha büyük yarışmalar organize edeceğiz" diye konuştu.

Yakın zamanda Avrupa Kros Şampiyonası olduğunu ve buna hazırlanacaklarını belirten Karadağ, "Kış mevsimi geldi artık. Pist mevsimini bıraktık. Sonrasında da salon şampiyonaları olacak. Onlara iştirak edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıAhmet KaradağAtletizmKaradağSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
13:13
Salah’ın oturduğu taşa o da gitti Nevzat Aydın’dan kuymaklı paylaşım
Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım
13:02
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
Real Madrid TV çıldırdı: Bu ligden kalkıp gitmek istiyorsunuz
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
12:00
İstanbul’da bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
11:33
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 13:15:48. #7.12#
SON DAKİKA: Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, kota fazlası verip madalya artışı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement