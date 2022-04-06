Atletizm müsabakasında bayılan ve tedavi gören küçük Yağmur'a malzeme desteği - Son Dakika
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Atletizm müsabakasında bayılan ve tedavi gören küçük Yağmur'a malzeme desteği

06.04.2022 15:31
Atletizm müsabakasında bayılan ve tedavi gören küçük Yağmur'a malzeme desteği

Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Cuma Canbek, katıldığı yarışta baygınlık geçirmesi sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 10 yaşındaki Yağmur Elverişli'yi ziyaret etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Cuma Canbek, katıldığı yarışta baygınlık geçirmesi sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 10 yaşındaki Yağmur Elverişli'yi ziyaret etti.

Canbek, Yağmur Elverişli'ye Viranşehir ilçesindeki evinde ziyarette bulundu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın gönderdiği malzemeleri Yağmur'a teslim eden Canbek, küçük sporcunun ailesi ve öğretmenleriyle de görüşerek çalışmaları hakkından bilgi aldı.

Cuma Canbek, AA muhabirine, küçük Yağmur'un sağlıklı bir ömür geçirmesini diledi.

Küçük kızı en kısa sürede yeniden sahalarda görmek istediklerini anlatan Canbek, "Küçük kızımız en son katıldığı bölge şampiyonasında derece yaptıktan sonra rahatsızlanıyor. Kızımızı hastaneye kaldırmışlar. Küçük Yağmur akciğerindeki kistler nedeniyle ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu. Bizler de Türkiye Atletizm Federasyonu olarak kızımızı ziyaret ettik, çeşitli hediyeler verdik. Kızımız İnşallah spora devam edecek. Bizler de bu konuda gereken bütün desteği vereceğiz." diye konuştu.

Yaklaşık 6 ay önce katıldığı koşuda nefesi kesilip baygınlık geçirmesi üzerine Şanlıurfa'daki bir hastaneye götürülen, daha sonra Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler tarafından muayene edilen Elverişli'nin akciğerlerinde her biri 15 santimetre büyüklüğünde iki kist tespit edilmiş, ameliyata alınan çocuk, iki operasyonun ardından sağlığına kavuşmuştu. Küçük çocuğun hikayesi, 24 Mart'ta Anadolu Ajansı tarafından gündeme taşınmıştı.

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Türkiye Atletizm Federasyonu, Milli Takım, Atletizm, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizm müsabakasında bayılan ve tedavi gören küçük Yağmur'a malzeme desteği - Son Dakika


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