Bu yıl 35'incisi yapılan Türkiye Atletizm Ligi'nde yarışacak olan takımlar şu şekilde:

Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Atletizm, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atletizm Süper Ligi'nde ilk kademe müsabakaları hafta sonu Bursa'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.