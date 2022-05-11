Atletizmin yıldızları Denizli'de piste çıkacak - Son Dakika

Denizli'nin ev sahipliğinde Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Okul Sporları Grup Maçları 12 ile 13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Spor Kompleksinde yapılacak yarışmalara 21 farklı ilden 556 sporcu katılacak.

Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Okul Sporları Grup Maçları 12 ile 13 Mayıs tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Spor Kompleksinde yapılacak yarışmalara 21 farklı ilden 556 sporcu katılım sağlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Atletizm Yıldızlar ve Küçükler Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

556 Sporcu piste çıkacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği yarışlarda, bulundukları illerde başarılı olan 47 okul takımından 556 sporcu Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında piste çıkacak. Grup yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular yarı finale yükselecek. Yarışmalara ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, grup yarışması için Denizli'ye gelecek tüm ekiplere başarılar diledi. - DENİZLİ