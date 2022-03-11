Atletler kurtuluşa koştu - Son Dakika
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Atletler kurtuluşa koştu

11.03.2022 14:41
Atletler kurtuluşa koştu

Erzurum'un Düşman İşgalinden kurtuluşunun 104 yıl dönümü nedeniyle Atletizm Kurtuluş Kupası yarışları düzenlendi.

Erzurum'un Düşman İşgalinden kurtuluşunun 104 yıl dönümü nedeniyle Atletizm Kurtuluş Kupası yarışları düzenlendi. 'Bağımsızlık Coşkusu ve Bayrak Koşusu' sloganıyla Sporcular Dev Türk Bayrağı ile koştu. Vatandaşlar sporculara alkış tuttu.

Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen atletizm yarışlarında sporcular Dev Türk Bayrağı ile koştu. Atletlerimizin bu hareketi vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

'Bağımsızlık Coşkusu ve Bayrak Koşusu' sloganıyla Kazım Karabekir Stadı Kampüsünde başlayan ve Atatürk Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi güzergahında koşan atletlerin anlamlı yarışı halkı duygulandırdı. Vatandaşlar, dev Türk bayrağı ile koşan atletlere ve onların antrenörlerine alkış yağdırdı.

Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan'ın yanı sıra antrenörler Yavuz Bayram, İsmail Güzeloğlu, Mustafa Esen, Özkan Kaya, Elif Eyüp ve Kadir Bingöl gibi atletizm antrenörleri de sporcuların bayraklı koşusuna nezaret etti.

Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, 'Bağımsızlık Coşkusu ve Bayrak Koşusu' sloganıyla güzel ve anlamlı bir koşu gerçekleştirdiklerini belirterek, kendilerine destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür etti. Doğan olumsuz hava koşullarına rağmen fedakarlık yapan antrenörleri ve sporcuları da tebrik etti. - ERZURUM

Atletler kurtuluşa koştu
Atletler kurtuluşa koştu
Atletler kurtuluşa koştu
Atletler kurtuluşa koştu

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Türk Bayrağı, Bağımsızlık, Atletizm, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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