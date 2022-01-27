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Atletler, şampiyonalar için kapalı salonda çalışıyor - Son Dakika

Atletler, şampiyonalar için kapalı salonda çalışıyor

27.01.2022 09:42

- Atletler, şampiyonalar için kapalı salonda çalışıyor Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyorlar Türkiye Atletizm Federasyonu Erzurum Atletizm İl Temsilciliği bünyesinde faaliyet gösteren 40 atlet; kar, kış, yağmur ve çamur demeden antrenmanlarına devam ediyor.

- Atletler, şampiyonalar için kapalı salonda çalışıyor

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyorlar

ERZURUM - Türkiye Atletizm Federasyonu Erzurum Atletizm İl Temsilciliği bünyesinde faaliyet gösteren 40 atlet; kar, kış, yağmur ve çamur demeden antrenmanlarına devam ediyor.

Bünyesinde 6 milli sporcu barındıran Erzurumlu atletler antrenmanlarını kar yağışı nedeniyle kapalı alanda sürdürüyor. Atletler 29-30 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak. Reşit Karabacak Spor Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni ve aynı zamanda atletizm antrenörlüğü görevi de yapan Fesih Doğan, "Erzurumlu atletler günde 5 veya 6 saate yakın antrenman yapıyorlar. Sporcularımızın çoğunluğu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde yatılı olarak kalıyorlar. Atletizmi sevdiğimizden zamanımızın çoğunluğunu bu sporcularla geçiriyoruz. Sürekli birlikte olduğumuzdan ve birbirimizden haberimiz olduğundan dolayıdır ki başarıda geliyor. Erzurum'da hele hele de kar yağdığı zaman bizim işimiz çok zor oluyor. Antrenman yapacak alanlarımız kısıtlanıyor. Bu da bizim antrenman yapmamıza engel olmuyor. Milli sporcumuz Mevlüt Aras 1.48,76, Büyükler U18- U20-U-23'de 800 metrede yarışarak Türkiye rekoru kırdı. Bu sporcumuz kendi dalında dünyada sayılı sporcular arasında bulunuyor. Mevlüt Aras 3 Şubat tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde yarışacak. Yine 10-12 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın Mens ve Paris'te yarışacak. Diğer sporcularımız ise 29-30 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak yarışlarda yarışacaklardır. Dereceye giren sporcularımız Sırbistan'daki yarışlarda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar" diye konuştu.

En büyük hayalleri 2024 Olimpiyatları'na gitmek

En büyük hayallerinin sporcularıyla 2024 Olimpiyatları'na gitmek olduğunu belirten Doğan, "Sporcularımız zihinsel ve bedensel olarak olimpiyatlara büyük bir özveri ile hazırlanıyorlar. Erzurum'un güney ilçelerimiz Karayazı ve Tekman'dan geliyorlar. Kalacak yerleri olmadıklarından Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezinde yatılı kalıyorlar. Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk bizlerle yakından ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Aras: "Amacım 2024 Olimpiyatları'na gidebilmek için kota almak"

Türkiye Atletizm Federasyonu Milli Takım Sporcusu Mevlüt Aras ise, "18 yaşındayım, Erzurum Karayazı ilçesinden geliyorum. Erzurum ve Milli Takım'da olmaktan mutluyum. Biz atletlerin antrenman yapma şansımız diğer spor branşlarına göre bir hayli zor oluyor. Hele hele Erzurum'da kış aylarında kar yağdığı zaman zorluklar yaşıyoruz. Hedefimiz olduğu için bunların üstünden geliyoruz. Amacım 2024 Olimpiyatları'na gidebilmek için kota almam şart buna hazırlık yapıyorum" dedi.

Ömer Faruk Bozdağ ise U-18 1.500 metrede 3.50,16 derecesinde Türkiye şampiyonu ve rekortmen. Ömer Faruk Bozdağ da yaptığı açıklamada, "U-18 bin 500 metrede Türkiye derecem var, bana emek verenlere teşekkür ederim. Bizim tek eksiğimiz antrenman yapabilecek kapalı bir salonumuzun olmayışı. Hedeflerimiz her sporcu gibi benimde var. Avrupa'ya gitmek istiyorum, 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyorum" şeklinde konuştu.

Erzurum Atletizm Antrenörü İsmail Güzeloğlu ise, "Spora bakış olarak Erzurum'un güney ilçelerine yoğunluk verdik, hedef olarak bu ilçelerimizi ele aldık. Bilindiği gibi düne kadar Erzurum'un güney ilçeleri başka anlamda anılıyordu. Devletimiz ve bizlerin bu ilçelere sahip çıkması ile bu bölgeleri yaşanır hale getirmeye çalıştık. Bu ilçelerden çıkan çocuklarımız Türkiye'nin adeta temsilcileri durumuna geldiler. Gençleri spora kazandırdık. Bu çocuklar diğer çocuklara da örnek oldular. Karayazı ilçesi Türkiye'nin adeta merkezi konumuna geldi. Bizim tek eksiğimiz çocukların antrenman yapabilecekleri kapalı bir salonlarının olmayışı" dedi.

Erzurumlu 25 erkek, 15 kadın toplam 40 sporcu ile kış aylarının çetin geçmesine aldırış etmeden antrenmanlarını kapalı salonda sürdürüyorlar.

Atletler, şampiyonalar için kapalı salonda çalışıyor
Atletler, şampiyonalar için kapalı salonda çalışıyor
Atletler, şampiyonalar için kapalı salonda çalışıyor
Atletler, şampiyonalar için kapalı salonda çalışıyor

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Atletizm, Erzurum, Türkiye, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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