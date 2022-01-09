ATP Kupası'nda zafer Kanada'nın

Teniste sezonun ilk erkekler turnuvası ATP Kupası'nı, finalde İspanya'yı 2-0 mağlup Kanada kazandı.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Ken Rosewall Arena'da oynanan turnuvanın finalinde, Kanada ile İspanya karşılaştı.

Tek erkekler ilk maçta, Kanadalı Denis Shapovalov, İspanyol Pablo Carreno Busta'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi. İkinci karşılaşmada ise Kanadalı Felix Auger Aliassime, İspanyol Roberto Bautista Agut'u 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

İspanya'yı iki maç sonunda geçen Kanada, 2020'den bu yana düzenlenen turnuvada ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Nadal set vermeden kupaya uzandı

17 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam'i Avustralya Açık öncesi düzenlenen hazırlık turnuvası Melbourne Summer Set'i ise tek erkeklerde İspanyol tenisçi Rafael Nadal kazandı.

Son dönemde yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından yeniden form tutmaya başlayan 35 yaşındaki tenisçi, finalde ABD'li Maxime Cressy'yi 7-6 ve 6-3'lük setlerle geçerek turnuvadan zaferle ayrıldı.

Turnuva boyunca çıktığı maçlarda set kaybetmeden kupaya uzanan Nadal, 19 yıl üst üste ATP turnuvalarından en az birinde kupa kaldırmayı başardı.