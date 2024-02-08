Çaykur Rizespor\'un Attila Mocsi: Üç puana ihtiyacımız var

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki defans oyuncusu Attila Mocsi, ihtiyaç duydukları üç puanı almak için çaba harcayacaklarını söyledi.
Mocsi, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Süper Lig'e gelmenin kendisi için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Macar futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligi domine ettiğini, diğer takımların ise birbirini yenebilecek güçte olduğunu ifade etti.
Türkiye'de çıktığı ilk maçta Trabzonspor'a gol atmanın kariyeri için iyi bir başlangıç olduğunun altını çizen Mocsi, "Ardından zor bir sakatlık yaşadım. Eski performansımı tekrar yakalamaya çalışıyorum. Sakatlığım tamamen iyileşti ama 7 maç kaçırdım. O yüzden eski ritmime ulaşmak birazcık zaman alıyor. Tam olarak takımla 5-6 idman yapabildim. Birazcık daha zamana ihtiyacım var." dedi.
Mocsi, deplasmanda zorlandıklarını kaydederek, "Aslında deplasmanda oynanan her maç her takım için zor oluyor. Onların elde ettiği sonuçlara baktığınızda da bunu görebiliyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray haricinde deplasmanda kolay kolay maç kazanabilen takım yok. Ligde herkes zorlanıyor. Biz deplasmanda istediğimiz başarıyı elde edemedik ama bunu değiştirebilecek bilgiye ve donanıma sahibiz. Sivasspor maçını kazanmak için çaba harcayacağız. Üç puana ihtiyacımız var." diye konuştu.
Türkiye'ye geldikten sonra düzenli olarak milli takıma seçildiğine dikkati çeken Mocsi, "Milli takıma seçiliyorum. Son bir yıldır sadece bir kez gidemedim. Fakat henüz milli formayı giyemedim. Milli formayı giymeyi sabırla bekliyorum. Kariyerim ile ilgili hedeflerim var. Öncelikle burada her maçta oynamak ve her maçı iyi oynamak. Burada iyi bir performans sergiledikten sonra ben de çok iyi biliyorum ki milli takımda oynayabileceğim. Performansım Avrupa'nın iyi kulüplerinin, daha büyük kulüplerin ya da büyük liglerdeki takımların mutlaka dikkatini çekecektir. Benim de hayalim oralarda oynamak olduğu için öncelikle burada başarılı olmak zorundayım." ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor'un Attila Mocsi: Üç puana ihtiyacımız var - Son Dakika
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