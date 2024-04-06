AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı Eskişehir'de başladı - Son Dakika
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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı Eskişehir'de başladı

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası\'nın ilk ayağı Eskişehir\'de başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde başladı. Mihalgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilen seremonik startı, Kaymakam Ali Emre Deniz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Mercan verdi. 41 sporcunun 5 farklı kategoride mücadele edeceği yarış, ilçede 7,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Yarış, yarınki ikinci çıkışın ardından Mihalgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

06.04.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan yarışın seremonik startı, Mihalgazi Belediyesi önünde Kaymakam Ali Emre Deniz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Mercan tarafından verildi.

41 sporcunun 5 kategoride mücadele edeceği yarış, ilçede 7,5 kilometre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirilecek. Yarın ilk çıkışla sürecek mücadele, ikinci çıkışın ardından Mihalgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı Eskişehir'de başladı - Son Dakika

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