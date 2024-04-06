AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan yarışın seremonik startı, Mihalgazi Belediyesi önünde Kaymakam Ali Emre Deniz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Mercan tarafından verildi.
41 sporcunun 5 kategoride mücadele edeceği yarış, ilçede 7,5 kilometre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirilecek. Yarın ilk çıkışla sürecek mücadele, ikinci çıkışın ardından Mihalgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı Eskişehir'de başladı - Son Dakika
THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 87-82 yendi. Maçın hakemleri Ali Serkan Emlek, Semih Vural ve Göksun Öz'dü. Bursaspor İnfo Yatırım'ın en skorer oyuncusu 25 sayıyla Brown olurken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde Badzim ve Floyd 18'er sayıyla oynadılar.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anlamlı bir iftar yemeği programı düzenlendi. İftar yemeğine çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 1-0 geriye düşen ÇBK Mersin, yarın oynanacak karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. İlk maçı kaybeden ÇBK Mersin, ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek.
Ankara'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için yaklaşık 2 bin polis görevlendirildi. Trafik denetimleri artırılarak şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu. Sürücüler ise yapılan denetimlerden memnuniyetlerini dile getirdi.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Turgutluspor, yarın (pazar) evinde Amasya Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Turgutluspor, Amasya FK maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Eray Gülay önderliğinde sürdürüyor. Gülay, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, taraftarları maça beklediklerini kaydetti.
Hatay'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldıktan sonra Antakya EXPO alanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalık ile kucaklaştı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan bir Galatasaray taraftarı, evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyayarak duvarına yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı. Taraftarın çektiği görüntü, Icardi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı ve viral oldu.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Merkez, Refahiye ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ekiplerince Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Bayram tatili münasebetiyle trafik kazalarını önlemek amacıyla bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?