Avrupa 18 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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Avrupa 18 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası Başlıyor

06.07.2026 10:45
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Şampiyona İtalya'da yarın başlıyor, Türkiye grup maçlarına katılıyor.

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.

Porto San Giorgio ve Cisterna di Latina kasabalarının ev sahipliği yapacağı organizasyon, 7-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye, 1. Grup'ta Finlandiya, İtalya, İzlanda, Polonya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 16 takımın katıldığı turnuvadaki grup maçlarını Porto San Giorgio'da oynayacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını yarı finale yazdıracak.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini, 3'üncü olduğu 2015 ve 2017'de elde etti.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

16.00 Finlandiya-Türkiye

8 Temmuz:

13.30 Türkiye-Yunanistan

9 Temmuz:

16.00 Polonya-Türkiye

11 Temmuz:

18.30 Türkiye-İzlanda

12 Temmuz:

18.30 Slovenya-Türkiye

14 Temmuz:

16.00 Sırbistan-Türkiye

15 Temmuz:

21.00 Türkiye-İtalya

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Avrupa 18 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

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