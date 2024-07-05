Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk Kadın Güreşçiler Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk Kadın Güreşçiler Gümüş Madalya Kazandı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk kadın güreşçiler Beyza Nur Akkuş ve Bukrenaz Sert gümüş madalya kazandı. Beyza Nur Akkuş 65 kiloda finalde Macar Eniko Elekes'e yenilerek ikinci olurken, Bukrenaz Sert 72 kiloda finalde Viktoryia Radzkova'ya yenilerek gümüş madalya elde etti. Milli kadın güreşçiler toplamda 6 madalya kazanarak genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.

05.07.2024 22:45
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Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Beyza Nur Akkuş ile Bukrenaz Sert gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisindeki müsabakalar sona erdi.

Kadınlar 65 kiloda Beyza Nur Akkuş, finalde Macar Eniko Elekes'e yenilerek ikinci oldu. Kadınlar 72 kiloda Bukrenaz Sert, finalde bireysel sporcu Viktoryia Radzkova'ya yenildi ve gümüş madalya kazandı.

Dünkü müsabakalarda da 2 altın, 2 bronz madalya elde eden milli kadın güreşçiler, organizasyonu 6 madalyayla tamamlayarak genel klasmanda da ikinci sırada yer aldı.

Organizasyonda Ukrayna birinci, Macaristan ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA

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