Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular madalya kazandı

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde milli sporculardan Cemal Yusuf Bakır gümüş, Şervan Çınar bronz madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, 130 kilo finalinde Gürcü Saba Chilashvili ile karşılaştı. 1-1 sona eren karşılaşmayı son puan avantajıyla kazanan Gürcü güreşçi altın madalya elde ederken, Cemal Yusuf Bakır gümüş madalya aldı.
55 kilo üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Rahim Hasanov'u teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi Şervan Çınar ise bronz madalya kazandı.
Türkiye'yi 63 kiloda temsil eden Enes Ülkü ise bronz madalya maçını kaybetti.
Şampiyonada grekoromen stilde bugün akşam seansında Muhammed Ali Göçmen (72 kilo) ve Alperen Berber (82 kilo), altın madalya maçına çıkacak.
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