Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya

Belçika'nın Spa kentinde düzenlenen organizasyonda Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda çift kadınlar müsabakaları oynandı. Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Ece Haraç, Özge Yılmaz çifti, finalde Sırp Sabina Surjan - Tijana Jokic ikilisini mağlup ederek altın madalya kazandı.

Nişantaşı Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Ece Haraç, Avrupa 21 Yaş Altı Masa Tenisi Şampiyonası'nda çift kadınlarda altın madalya kazandı.

Milliler, 2-0 geriye düştükleri müsabakayı 3-2 kazanarak, çift kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu.