Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası Başlıyor

Türkiye, Bosna Hersek'te 20-23 Kasım'da düzenlenecek şampiyonada 56 sporcu ile mücadele edecek.

19.11.2024 11:16
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Türkiye'den 56 sporcunun mücadele edeceği Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası, yarın Bosna Hersek'te başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Saraybosna'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 20-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Avrupa Tekvando Birliğinin takviminde yer alan şampiyonada Türkiye'yi 29 kadın, 27 erkek sporcu temsil edecek.

Milli takım kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kadınlar:

Aleyna Demir (46 kilo), Ayşe Aşıcı (46 kilo), Tuvanna Nazlı Kesgin (46 kilo), Damla Nur Yılmaz (46 kilo), Nursena İskender (46 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (46 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Elif Ilgın Öztabak (49 kilo), Öykü Özbey (53 kilo), Senanur Çelik (53 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (53 kilo), Zeynep Duru Kokoç (53 kilo), Zehra Kaygısız (57 kilo), Mümüne Nur Göz (57 kilo), Eylül Mina Durdu (57 kilo), Ezgi Naz Akyapın (57 kilo), Aleyna Şenyurt (57 kilo), Şevval Çakal (62 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (62 kilo), Ceren Çetinel (62 kilo), Dilara Şirin (67 kilo), Eslem Rüveyda Tomak (67 kilo), Işıl Zafer (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Kardelen Demir (73 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo), Elif Naz Köseoğlu (+73 kilo), Ceren Azra Karak (+73 kilo), Nisa Nur Birni (+73 kilo)

Erkekler:

Abdullah Dönmez (54 kilo), Yunus Emre Taş (54 kilo), Yusuf Ercan (54 kilo), Egemen Tufan (54 kilo), Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Berke Erbulut (54 kilo), Kaan Yelaldı (54 kilo), Yusuf Badem (58 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Serdar İlhan (58 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Oğuzhan Kılıçkaya (63 kilo), Eren Özdemir (68 kilo), Buğra Coşgungönül (68 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (68 kilo), Ömer Furkan Körpe (68 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Enes Turhan (74 kilo), Kadir Şantaş (74 kilo), Yiğithan Kılıç (80 kilo), Samet Coşkun (80 kilo), Ertuğrul Çelik (87 kilo), Kağan Coşkun (87 kilo), Münir Furkan Doğru (87 kilo), Rahmet Baran Şimşek (+87 kilo), Efe Haktan Uzun (+87 kilo)

Kaynak: AA

Saraybosna, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika

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