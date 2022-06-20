Avrupa Altın Ligi ikincisi A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü

CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenilerek organizasyonu ikinci sırada tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü.

Ay-yıldızlı kafile, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Başantrenör Nedim Özbey ile milli oyuncu Bedirhan Bülbül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Organizasyonu ikinci tamamladıkları için üzgün olduklarını dile getiren Özbey, "Çekler iyi oynadı. Olmadı ama hedeflerimiz bitmiyor. Altın Lig'den kazandığımız puanlarla Challenger Kupası'na gidiyoruz. Üzülmedim desem olmaz. Üst üste 3. kez şampiyon olup tarihe geçmek başka bir şeydi. Ama hedeflerimiz bitmiyor. Avrupa şampiyonası elemesi var ve arkasından dünya şampiyonası finalleri var. Uzun vadeli bir çalışma yapacağız. Hedeflerimizi yükseltmeye çalışacağız. Evvelden final falan görmüyorduk. Bu çocukların hakkını kimseye yedirtmem. Yaptıkları her şeyin arkasındayım. Çocuklarımızı şampiyon yaşamaya alıştırdık, ikinciliği buruk karşıladılar. Bu da bir motivasyondur. Yetinmeyeceğiz. Daha yukarı çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Turnuvada yaptıkları hatalardan ders çıkararak daha iyi duruma geleceklerini vurgulayan Bedirhan Bülbül ise "Çok üzgünüz. Çok iyi hazırlanmıştık. Gönül isterdi ki kupayla gelelim ve şenlik havası olsun. Yapamadık. Çok güzel bir takıma sahibiz. Önemli olan kayıplarımızdan ders çıkarmak. Challenger Kupası ve Dünya Şampiyonası var. Umarım daha iyi işler çıkarırız. Herkesin emeğine sağlık." diye konuştu.