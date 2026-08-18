Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Hırvatistan'da Başlıyor

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde yarışmalar, yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Başkent Zagreb'deki organizasyonda erkeklerde müsabakalar, 19-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi büyüklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan temsil edecek.

Organizasyon tarihinde milli takım, büyük erkeklerde 7 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı.

Milli takım kafilesinde gençlerde ise Deniz Şükrüoğlu, Kaan Göktekin, Umut Örs, Yiğit Emre Gök ve Arben Erdem Gümüşlü yer alıyor.