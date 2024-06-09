Spor

İtalya'da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda üç milli sporcu finale yükseldi

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yapılan organizasyonun üçüncü gün sabah seansında milli atletler mücadele etti.

Erkekler yüksek atlamada Alperen Acet, 2,21 metrelik derecesiyle finale kaldı. Erkekler üç adım atlamada milli atletlerden Can Özüpek 16,75, Necati Er ise 16,68 metreyle finale yükselme başarısı gösterdi.

Finaller, 11 Haziran Salı günü yapılacak.

Ayrıca erkekler 400 metre engellide Yasmani Copello Escobar, İsmail Nezir ve Berke Akçam, erkekler 200 metrede de Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi.

Şampiyonanın 400 metre engelli yarı finalleri yarın, 200 metre yarı finali ise bu akşamki seansta yapılacak.