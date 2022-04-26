Avrupa Badminton Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Badminton Şampiyonası

26.04.2022 16:46
Avrupa Badminton Şampiyonası

İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlar kategorisinde son 16 turuna yükseldi.

İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlar kategorisinde son 16 turuna yükseldi.

Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada ilk turu bay geçen Neslihan, ikinci turda İtalyan Yasmine Hamza ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 21-11 ve 21-9'luk setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu, bir üst tura adını yazdırdı.

Neslihan, geçen yıl Ukrayna'da gerçekleştirilen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya elde etmişti.

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Neslihan Yiğit, Milli Sporcu, Badminton, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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