Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası - Son Dakika

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Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası

27.03.2022 22:40
Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası

Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası oynanan ilk tur maçlarıyla başladı.

Slovenya'da düzenlenen 2022 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası oynanan ilk tur maçlarıyla başladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 40 ülkeden 317 sporcunun hamle yaptığı şampiyonada, Türk sporcular, ilk turu 3 galibiyet ve 2 beraberlikle kapattı.

Şampiyonaya 35. sırada başlayan Büyük Usta (GM) Mustafa Yılmaz, ilk turda Macar sporcu Balazs Pasztor ile karşılaştı. Maçta oyun sonuna avantajlı bir şekilde giren Yılmaz, kazanç için zorlasa da masadan yarım puanla ayrıldı.

Şampiyonaya 64. sırada başlayan GM Emre Can ise Sloven sporcu David Murko ile karşı karşıya geldi. Beyaz taşlar ile baskıyı açılışta rakibine hissettiren GM Emre, agresif oyunla maçı kazanmasını bildi.

GM Burak Fırat ise 112. sırada başladığı ilk turda Hırvat sporcu Lovro Novosel ile karşılaştı. Açılıştan üstünlüğü alarak çıkan GM Burak, 78 hamle sonucunda rakibini mağlup etmeyi başardı.

Son Türkiye şampiyonu Uluslararası Usta (IM) Mert Yılmazyerli 121. sırada başladığı şampiyonanın ilk turunda Norveçli sporcu Adesh Easwaralingam karşısında günü yarım puanla kapattı.

Şampiyonaya 135. sırada başlangıç yapan genç sporcu IM Cem Kaan Gökerkan ise ilk turda Litvanyalı rakibi Darius Babrauskas karşısında galibiyet almayı başardı. 2. tur yarın TSİ 17.00'da başlayacak.

Öte yandan şampiyona öncesinde yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan GM Vahap Şanal şampiyonada yer alamadı.

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Kaynak: AA

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