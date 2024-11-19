Spor

KARADAĞ'ın Petrovac şehrinde düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası sona erdi. 8-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonaya Türkiye'den 41 sporcu katıldı.

A Milli Takım'da yer alan Büyükusta unvanlı Emre Can, 11 turda 7,5 puan toplayarak 17'inci oldu. Emre Can ilk 20'de yer aldığı için 2025 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Satrançta dünya şampiyonluğunun belirlenmesindeki önemli basamak olan Dünya Kupası turnuvasında FIDE Ustası (FM) unvanı olan 2011 doğumlu Atilla Kuru, 5,5 puan alarak hem satrançta bir üst unvan olan uluslararası usta unvanını almaya hak kazandı hem de büyükusta(GM) olma yolunda ilk adımı atarak GM normunu aldı.

2009 doğumlu FM Arda Çamlar uluslararası usta (IM), 2013 doğumlu Rüzgar Odabaşı ise Usta Adayı (CM) ünvanı almaya hak kazandı.