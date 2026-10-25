Avrupa Boks Şampiyonası Trabzon'da tamamlandı, Türkiye 16 madalyayla ikinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avrupa Boks Şampiyonası Trabzon'da tamamlandı, Türkiye 16 madalyayla ikinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa Boks Şampiyonası Trabzon\'da tamamlandı, Türkiye 16 madalyayla ikinci oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası tamamlandı. Türkiye 8 altın, 2 gümüş ve 6 bronzla 16 madalya kazanarak ikinci olurken, 26 madalyayla Rusya ilk sırada yer aldı.

Trabzon'da 30 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası tamamlandı.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AA muhabirine, Türkiye'den 9 sporcunun şampiyonada finale kaldığını belirtti.

Organizasyonun Trabzon'a yakıştığını ifade eden Yerlikaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerlikaya, şampiyonanın genç sporcuları teşvik etmesi açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, "İnşallah bundan sonraki finallerde diğer sporcularımız da altın madalya kazanır. Buradan büyük başarılar elde eder. Burası olimpiyatın bir ön elemesidir. Sporcularımız daha çok genç. İnşallah 2032'de ve 2036'da bu kızlarımız ve erkeklerimiz ülkemizi temsil edecek." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da şampiyona kapsamında farklı ülkelerden gelen sporcuları en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek, düzenlenen gezilerle konuklara Trabzon'u tanıttıklarını kaydetti.

Müsabakalarda altın madalya kazanan sporcuları tebrik eden Hekimoğlu, organizasyonun genç sporcuların gelecekteki başarıları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kadınlar 40 kiloda Brogan Darrie, 42 kiloda Uliana Oleneva, 44 kiloda Millie Rolfe, 46 kiloda Fatma Nur Akbulut, 48 kiloda Ümmü Gülsüm Arlı, 50 kiloda Polina Agadzhanian, 52 kiloda Esamin Safarova, 54 kiloda Alina Ihnatovych, 57 kiloda Mariia Boiakova, 60 kiloda Esmanur Yurtsever, 63 kiloda Elene Dvali, 66 kiloda Ivana Kılcı, 70 kiloda Fatma Belinay Ergin, 75 kiloda Hatice Kocabey, 80 kiloda Leila Dadabekova, 80 kilo üstünde ise Nedime Bulat altın madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise 40 kiloda Marzio El Moety, 42 kiloda Kevin Castro, 44 kiloda Rodion Kurnosov, 46 kiloda Samuel Smith, 48 kiloda Berat Yıldırım, 50 kiloda Patrick Casey, 52 kiloda Brodie Dow, 54 kiloda Martin Nevin, 57 kiloda Egor Zhirukhin, 60 kiloda Mikhail Novikov, 63 kiloda Prohors Grisunins, 66 kiloda Egor Noskov, 70 kiloda Shane Fury, 75 kiloda Bilal Iqbal, 80 kiloda Ramil Shabanov, 90 kiloda Teymur Tanriverdiyev ve 90 kilo üstünde Davyd Bochkarov altın madalya kazandı.

Şampiyonada 26 madalya kazanan Rusya, toplam madalya sayısında ilk sırada yer aldı. Türkiye ise 8 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA
TürkiyeTrabzonRusyaGümüşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
Ailesinden tek o kurtulmuştu 8 yaşındaki Fatıma’yı da öldürdüler Ailesinden tek o kurtulmuştu! 8 yaşındaki Fatıma'yı da öldürdüler
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
Hull City’nin galibiyet hasreti devam ediyor Hull City'nin galibiyet hasreti devam ediyor
23:14
Salah’ın Sümela Manastırı’nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
Salah'ın Sümela Manastırı'nı izlediği seyir tepesine asılan tabela bomba
23:05
Amatör futbolcunun “11 taklalı“ gol sevinci
Amatör futbolcunun "11 taklalı" gol sevinci
22:47
Yeni hoca bile fayda etmedi Süper Lig’de 5 maçtır kazanamıyorlar
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar
21:47
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 23:40:12. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Boks Şampiyonası Trabzon'da tamamlandı, Türkiye 16 madalyayla ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei