Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi - Son Dakika
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Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi

01.07.2022 10:40

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken başarılı futbolcu Yunus Akgün, Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

Başarılı futbolcu Yunus Akgün sezonu Adana Demirspor'da geçirdikten sonra Galatasaray'a geri dönmüştü. Genç futbolcu Avrupa ekiplerinin kıskacında olmasıyla beraber geleceği ile ilgili kararını da verdi.

AKGÜN KARARINI VERDİ

Özellikle İtalyan ekiplerinin radarından çıkmayan Yunus Akgün, kesin olarak Galatasaray'da kalma kararı aldı. Başarılı futbolcunun bu kararı Galatasaray taraftarını oldukça mutlu etti. Yunus Akgün söz konusu kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''Hemen gitmeyi kendime yakıştıramam. Önce Galatasaray'da oynayıp sonra Avrupa'ya gidebilirim'' ifadelerini kullandı.

Akgün hedefinin Avrupa'da top koşturmak olduğunu belirtirken önce Galatasaray'da başarılı olmak istediğini dile getirdi. Yunus Akgün'ün bu kararı sonrası Galatasaray yönetimi de harekete geçti.

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YUNUS'UN MAAŞINA 10 KATI ZAM

Akşam'da yer alan habere göre, Galatasaraylı yöneticiler, aylık 80 bin TL kazanan Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yapmak için harekete geçti. Aslan, 2 yıl sözleşmesi kalan 21 yaşındaki oyuncuyla uzun soluklu bir kontrat yapmayı hedefliyor. Sarı-Kırmızılı takım, Akgün'ün ücretini de 10 katına çıkaracak. Öte yandan Galatasaray, Yunus Akgün'ün yeni sözleşmesine oldukça yüksek bedelli bir serbest kalma maddesi de koyacak.

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SON DAKİKA: Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi - Son Dakika
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