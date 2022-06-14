Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eskrimde Avrupa'nın en iyi sporcularını Antalya'da buluşturacak organizasyon 17 Haziran Cuma günü başlayacak ve 22 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye'yi 24 sporcu temsil edecek - Son Dakika

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