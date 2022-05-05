Avrupa Gençler ve Balkan Motokros Şampiyonalarında 22 sporcu yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Gençler ve Balkan Motokros Şampiyonalarında 22 sporcu yarışacak

05.05.2022 19:43
Avrupa Gençler ve Balkan Motokros Şampiyonalarında 22 sporcu yarışacak

Romanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros ve Balkan Motokros Şampiyonalarında 22 sporcu yarışacak.

Romanya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Motokros ve Balkan Motokros Şampiyonalarında 22 sporcu yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası 7-8 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Ciolpani şehrinde BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ile birlikte düzenlenecek.

TCS Park Pisti'nde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş ve Berkay Sarıay mücadele verecek.

Avrupa Gençler Şampiyonası, 7 Mayıs Cumartesi günü serbest antrenmanlarla başlayacak aynı gün sporcular sıralama yarışına çıkacak. 8 Mayıs Pazar günü ise Avrupa Şampiyonası'nın ikinci ayağı start alacak.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından düzenlenen BMU Avrupa Motokros Şampiyonası da TCS Park Pisti'nde yapılacak.

Şampiyonada 50 cc sınıfında Ata Emir Atayan, Ahmet Akif Ulusan, Aslan Osmanpaşaoğlu, Poyraz Bor, 65 cc sınıfında Berat Şenkalaycı, 85 cc sınıfında Mustafa Kemal Atayan, Mert Akkafa, Ali Akkafa, MX1 sınıfında Galip Alp Baysan, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Akil Ulusan, Irmak Yıldırım, Emircan Şenkalaycı, Aras Efe Yıldırım, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, Eray Esentürk, Volkan Özgür ve Mevlüt Kolay yarışacak.

Şampiyonalara Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Macaristan, Çekya, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, İsrail, Arnavutluk, Kıbrıs Rum Kesimi ve Moldova'dan sporcular katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, şunları dile getirdi:

"Dünya Şampiyonalarının ardından Avrupa Şampiyonaları da hızlı bir şekilde başladı. Bu hafta sonu Romanya'da 22 sporcumuz mücadele verecek. Özellikle genç sporcularımızdan ümitliyiz. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda yer alan Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş ve Berkay Sarıay gelecek vaat eden sporcularımız. Bu sporcularımız 2012 doğumlular ve yarış kariyerlerine, ciddi bir şampiyonada başlıyorlar. İlk ayak yarışındaki performanslarını tekrarlayıp başarılı bir şekilde ülkemize döneceklerine inanıyorum. Bu sene uluslararası müsabakalara ciddi bir katılım gösteriyoruz. Romanya'ya giden 22 sporcumuzun büyük bir bölümünü çocuk ve genç sporcularımız oluşturuyor. Bu da bize ülkemizin motosiklet sporunun geleceği adına büyük bir umut veriyor."

YORUMLAR
500
Ümit Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Bükreş'te Ümit Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Bükreş'te Ümit Milli Judo Takımı Bükreş'te Ümit Milli Judo Takımı Bükreş'te

Hüseyin Baş, Motosiklet, Romanya, TMF, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Gençler ve Balkan Motokros Şampiyonalarında 22 sporcu yarışacak - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:53 19 yaşındaki Asiye'yi katleden katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Onu çok kıskanıyordum, kendimi kaybettim
18:52 Fren yapıp aniden duran otobüs şoförü Türk bayrağının yerden kaldırmış!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 19:57:07. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Gençler ve Balkan Motokros Şampiyonalarında 22 sporcu yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement