İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak - Son Dakika

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda müsabakaları yapıldı. Kerem Kamal ve Murat Fırat finale yükseldiler. İki milli sporcu şampiyonanın son gününde altın madalya için mindere çıkacak.

Macaristan'da düzenlenen şampiyonada 60 kilogramda mücadele veren Kerem Kamal ilk turda Romen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helash Maegisalu'yu 12-1 ve yarı finalde de Azerbaycan'dan Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi. Kerem Kamal, yarın akşam finalde Avrupa şampiyonu Ermeni asıllı Bulgar sporcu Armen Edmond Nazaryan ile altın madalya maçına çıkacak.

67 kilogramdaki milli sporcu Murat Fırat, ilk turda Arnavut Zalimkhan Abubakarov'u hükmen, çeyrek finalde Sırp Sebastian Nad'ı 5-1 ve yarı finalde ise Azerbaycanlı Hasret Caferov'u (2-0) yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, yarın akşam finalde Macar Krisztian Vancza ile mindere çıkacak.

Öte yandan 82 kiloda güreşen Burhan Akbudak, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmek için yarın repesajda Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşı karşıya gelecek. Diğer sporcular Beytullah Kayışdağ (97 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) ise organizasyona veda etti.