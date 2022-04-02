İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak - Son Dakika
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İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak

02.04.2022 18:51
İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda müsabakaları yapıldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda müsabakaları yapıldı. Kerem Kamal ve Murat Fırat finale yükseldiler. İki milli sporcu şampiyonanın son gününde altın madalya için mindere çıkacak.

Macaristan'da düzenlenen şampiyonada 60 kilogramda mücadele veren Kerem Kamal ilk turda Romen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helash Maegisalu'yu 12-1 ve yarı finalde de Azerbaycan'dan Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi. Kerem Kamal, yarın akşam finalde Avrupa şampiyonu Ermeni asıllı Bulgar sporcu Armen Edmond Nazaryan ile altın madalya maçına çıkacak.

67 kilogramdaki milli sporcu Murat Fırat, ilk turda Arnavut Zalimkhan Abubakarov'u hükmen, çeyrek finalde Sırp Sebastian Nad'ı 5-1 ve yarı finalde ise Azerbaycanlı Hasret Caferov'u (2-0) yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, yarın akşam finalde Macar Krisztian Vancza ile mindere çıkacak.

Öte yandan 82 kiloda güreşen Burhan Akbudak, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmek için yarın repesajda Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşı karşıya gelecek. Diğer sporcular Beytullah Kayışdağ (97 kilo) ve Cengiz Arslan (72 kilo) ise organizasyona veda etti.


İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak
İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak
İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak
İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak
İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak
İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak
YORUMLAR
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Macaristan'dan madalyayla dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı Macaristan'dan madalyayla dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı Erkeklerde iki milli güreşçi yarı finalde Erkeklerde iki milli güreşçi yarı finalde

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İki milli güreşçi altın madalya için mindere çıkacak - Son Dakika


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