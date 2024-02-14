Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Evin Demirhan Yavuz finale yükseldi

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda üç milli güreşçi finale yükseldi.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 55 kiloda Tuba Demir, 59 kiloda Eda Tekin, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit mindere çıktı.
Evin Demirhan Yavuz, 50 kilonun çeyrek finalinde Rumen Ana Maria Pirvu'yu 4-2, yarı finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı 4-3 yenerek finale yükseldi.
Evin Demirhan Yavuz, yarın finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'le karşılaşacak.
68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde organizasyona bireysel katılan Khanum Velieva'yı 4-1, yarı finalde Çekyalı Adela Hanzlickova'yı 10-9 yenerek finale çıkma başarısı gösterdi.
Buse Tosun Çavuşoğlu, yarın finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla mücadele edecek.
Yasemin Adar Yiğit, 76 kilonun elemelerinde Bulgar Vanesa Stoyanova Georgieva'yı teknik üstünlükle, çeyrek finalde Pauline Denise Lecarpentier'i 7-3, yarı finalde de Macar Bernadett Nagy'yi tuşla yenerek finale yükseldi.
Yasemin Adar Yiğit, yarın finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yla altın madalya mücadelesi verecek.
Öte yandan 55 kiloda Tuba Demir ile 59 kiloda Eda Tekin, organizasyona veda etti.
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