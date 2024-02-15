Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazandı

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türk güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'e tuşla mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

15.02.2024 19:34  Güncelleme: 19:37
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Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'e tuşla mağlup olarak gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Evin Demirhan, Romanya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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