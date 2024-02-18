Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kilo finalinde milli güreşçi Soner Demirtaş, Slovak rakibi Taimuraz Salkazanov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Demirtaş, turnuvada çeyrek finalde Gürcü rakibini teknik üstünlükle yenerek finale çıkmıştı.

18.02.2024 19:45
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Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kilo finalinde milli güreşçi Soner Demirtaş, Slovak rakibi Taimuraz Salkazanov'a mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Soner Demirtaş, 2. turda Bireysel İmam Ganishov'u 3-2, çeyrek finalde Gürcü rakibi Georgi Gogritchiani'yi 13-2 teknik üstünlükle ve yarı finalde de Macar Murad Kuramagemodov'u 3-0 yenerek finale çıktı.

Demirtaş, Slovak güreşçi Taimuraz Salkazanov'a 5-0 yenildi ve gümüş madalya kazandı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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