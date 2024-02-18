Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk Sporcular Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk Sporcular Madalya Kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Türk Sporcular Madalya Kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Soner Demirtaş gümüş, Osman Göçen ise bronz madalya kazandı. Soner, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 74 kilo finalinde Slovakya'dan Taimuraz Salkazanov'un karşısına çıktı. Rakibine 5-0 yenilen Soner, Avrupa şampiyonalarındaki 2'nci gümüş madalyasını elde etti. Osman ise serbest stil 86 kilodaki 3'üncülük maçında Ukraynalı Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek bronz madalya kazandı.

18.02.2024 19:37  Güncelleme: 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Soner Demirtaş gümüş, Osman Göçen ise bronz madalya kazandı.

Soner, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 74 kilo finalinde Slovakya'dan Taimuraz Salkazanov'un karşısına çıktı.

Rakibine 5-0 yenilen Soner, Avrupa şampiyonalarındaki 2'nci gümüş madalyasını elde etti. Soner, turnuva kariyerindeki madalya sayısını 8'e (3 altın, 2 gümüş, 3 bronz) yükseltti.

Serbest stil 86 kilodaki 3'üncülük maçında ise Osman Göçen ile Ukraynalı Vasyl Mykhailov karşı karşıya geldi.

Osman, minderden 8-0 galip ayrılarak 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonasında bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Slovakya, Romanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk Sporcular Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 08:03:06. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk Sporcular Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement