Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı. Yetgil, Macaristan'dan Sztalvira Orsus'u yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

16.02.2024 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy, repesaj maçlarını kazanarak bronz madalya müsabakalarına çıkma hakkı elde etti.

Zeynep Yetgil, 53 kiloda Macaristan'dan Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, 57 kilo bronz madalya maçında Ukranya'dan Solomiia Vynnyk'ye 10-6 yenildi.

Bir diğer milli sporcu Kadriye Aksoy ise bronz madalya maçında Moldova'dan Irina Ringaci'ye 10-4 mağlup oldu.

Kaynak: AA

Romanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 22:05:00. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement