Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek 3. oldu. - Son Dakika
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Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek 3. oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov\'u 8-0 yenerek 3. oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek 3. sırayı elde etti. İstanbul'da düzenlenen şampiyonada Türk güreşçi başarılı bir performans sergiledi.

18.02.2024 19:29  Güncelleme: 19:46
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Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek 3. oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek 3. oldu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 86 kiloda Osman Göçen, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 8-0 yenerek 3. oldu. - Son Dakika
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