Aysel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Aysel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Aysel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda bronz madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada milli sporcular toplamda 15 madalya kazandı.

15.02.2024 19:11
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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü günü akşam seansında kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, madalya mücadelesi için podyuma çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu, koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Koparmada Ukrayna'dan Svitlana Samuliak, 101 kiloluk kaldırışıyla birinci, yine Ukrayna'dan Hanna Davydova, 100 kiloluk kaldırışıyla ikinci oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz ile toplam 15 madalya kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aysel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika

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