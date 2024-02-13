Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Burcu Alıcı bronz madalya kazandı

Spor

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Burcu Alıcı, silkmede 105 kiloluk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci günü akşam seansında kadınlar 55 kiloda Burcu Alıcı podyuma çıktı.

Koparmada 85 kilo ile bronz madalya alan Burcu Alıcı, silkmede 105 kiloluk kaldırışıyla üçüncü oldu ve yine bronz madalya kazandı. Milli sporcu toplamda ise 190 kilo ile dördüncü oldu.

Ermenistan'dan Aleksandra Grigoryan, silkmede 115 kiloluk derecesiyle altın madalya alırken, toplamda ise 196 kilo ile birinci sırayı aldı.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 9 madalya kazandı.