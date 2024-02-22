Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Gamze Altun Avrupa rekoru kırdı

Bulgaristan'da düzenlenen 2024 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kıran ve altın madalya kazanan Mersinli milli sporcu Gamze Altun, memleketinde davul, zurna ve sevgi gösterileri ile karşılandı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 12-20 Şubat tarihlerinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda Türkiye'yi temsil eden 20 yaşındaki Gamze Altun, kaldırdığı 92 kilo ile silkmede Avrupa rekoru kırarak altın madalya, toplamda ise 157 kilo ile gümüş madalya elde etti. Antrenörü İsa Makal ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, şube müdürleri, antrenör ve sporcular ile birlikte coşkuyla karşılanan Altun, davul ve zurna eşliğindeki karşılamanın ardından tebrikleri kabul etti.
Gamze Altun: "Avrupa derecelerimden sonra hedefim olimpiyatlar"
Milli halterci Gamze Altun, kendisi ve antrenörü için yapılan karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Avrupa şampiyonası benim için gerçekten zorlu bir süreçti. Çok çalıştık, çabaladık ve karşılığını aldık. Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa rekoru, bu çok güzel bir duygu. Beni ve hocamı çok mutlu etti. 92 kilogram Avrupa rekoruydu kırdım. 'Avrupa Gençler Rekoru' da 91 kilogram ile yine bendeydi. İkinci kez rekor kırdım ve çok mutluyum. Avrupa derecelerimden sonra hedefim olimpiyatlar" dedi.
"Mersindeki ve ülkemizdeki tüm sporculara rol model olmasını diliyoruz"
Şampiyon halterci Gamze Altun ve antrenörü İsa Makal'ı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise, "Sizleri bu gururu bizlere yaşattığınız için tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Mersindeki ve ülkemizdeki tüm sporculara rol model olmasını diliyoruz. Onun çok güzel bir spor hikayesi var. İnşallah bu hikayesini de kendi akranları ve arkadaşları ile de paylaşacaktır. Ben inanıyorum ki milli gururumuz kızımız, hedefi olan olimpiyatlarda da bayrağımızı dalgalandıracaktır. Milli gururumuz Gamze'yi ve onu yetiştiren milli takım antrenörü İsa Makal'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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