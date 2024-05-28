Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kaan Kahriman Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kaan Kahriman Altın Madalya Kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Kaan Kahriman Altın Madalya Kazandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli sporcu Kaan Kahriman'ı tebrik etti.

28.05.2024 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal mücadele etti. Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Ferdi Hardal ise 135 kiloluk kaldırışıyla koparmada 7'nci oldu.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ HALTERCİ KAAN KAHRİMAN İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda koparmada altın madalya kazanan milli sporcu Kaan Kahriman için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda altın madalya kazanan milli haltercimiz Kaan Kahriman'ı kutluyorum. Genç sporcularımızın başarıları bizleri ayrıca memnun ediyor ve gururlandırıyor. İnanıyorum ki genç sporcularımızın bu başarıları, kendilerinden sonra gelecek sporcularımız için de önemli bir ilham kaynağı olacak ve Türk sporunu bir adım daha öteye taşıyacaktır. Milli sporcumuz Kaan Kahriman başta olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyor, milli haltercimizin başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kaan Kahriman Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
20:02 MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye’de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek
19:00 Bakan Tekin’den, Kocaeli’de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu hayata geçireceğiz Bakan Tekin'den, Kocaeli'de öğretmene saldırıya tepki: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçireceğiz
17:13 Malatya Valiliği’nden 112’yi gereksiz meşgul edenlere ceza Malatya Valiliği'nden 112'yi gereksiz meşgul edenlere ceza
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
19:02 Lig bitti, göndermeler bitmedi Kaan Ayhan’dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı Lig bitti, göndermeler bitmedi! Kaan Ayhan'dan olay Mert Hakan Yandaş paylaşımı
18:36 Aynı gruptayız Çekya’nın EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Çekya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
18:21 Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
18:08 Yusuf Yazıcı’dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık: Bu teklife kayıtsız kalamam
17:32 İsrail’e tepkiler dinmiyor Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti İsrail'e tepkiler dinmiyor! Eric Cantona, yapılan zulme isyan etti
17:28 Mourinho işi tamam Aziz Yıldırım tarih bile verdi Mourinho işi tamam! Aziz Yıldırım tarih bile verdi
17:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’te görüştü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 21:35:25. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Halter Şampiyonası'nda Kaan Kahriman Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement