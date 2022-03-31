Avrupa ikincisi milli güreşçiler, Türkiye'ye döndü - Son Dakika

2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde takım halinde ikinci olan milliler, Türkiye'ye geldi.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona erdi. Serbest stilde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, 141 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Milliler bugün İstanbul'a döndü. 92 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Feyzullah Aktürk, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk defa A Takım kadrosunda olduğunu hatırlatan Aktürk, "İlk girdiğim kadroda şampiyonluk nasip oldu. Ülkemizin 100. Avrupa şampiyonluğu bana nasip oldu. Bunun için de ayrıca gururluyum. Bundan iki hafta önce Bulgaristan'da U23 Avrupa Şampiyonası vardı. Orada şampiyon oldum. Arada iki hafta boşluğum vardı. Ter antrenmanlarıyla, dinlenmeyle geçirdim. Çok şükür burada da formumu yakalayıp, şampiyonluk nasip oldu. İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı göndere çektirdim. Onun için de ayrıca gururluyum. Avrupa ikincisi olduk. Taha Akgül, Süleyman Atlı, Münir Recep Aktaş, Osman Göçen onlar da madalya alan sporcularımızdan. Onlar Ankara'ya geçtiler. Onları temsilen ben buradayım. Yorgunum, kelimeleri bile toparlayamıyorum. Uçaktan yeni indik. Sabaha kadar uyumadım. Cumhurbaşkanımız, Şeref başkanımızla görüşmüş. Ben görüşemedim, doping kontrolündeydim. Sağ olsun, sosyal medyadan da başarımızı kutladı. Allah razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL