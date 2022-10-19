Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası

19.10.2022 21:30
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da devam ediyor.

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası, Karadağ'da devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Budva kentinde yapılan organizasyonda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Polonyalı Natalia Rok'u yenerek yarı finale yükseldi.

66 kiloda Busenaz Sürmeneli de Ukraynalı Anna Lysenko'yu mağlup ederek, yarı finale çıktı.

Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve dün +81 kiloda yarı finale yükselen Şennur Demir, madalyayı garantiledi.

Ayrıca kadınlar 81 kiloda Eda Yenilmez, çeyrek finale mücadelesinde Macar Timea Nagy'e, kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar da İrlandalı O'Rourke Aoife'ye yenildi.

Yarı final maçları 21 Ekim Cuma günü yapılacak.

Kaynak: AA
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Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye, Karadağ, Spor, Son Dakika

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