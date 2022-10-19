Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Budva kentinde yapılan organizasyonda 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu , Polonyalı Natalia Rok'u yenerek yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA

Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

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