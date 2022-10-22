Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa'da destan yazdı - Son Dakika
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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa'da destan yazdı

22.10.2022 19:26

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 deviren sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı sporcu Caitlin Fryers ile finalde karşı karşıya geldi.

BUSE NAZ'DAN ALTIN MADALYA

Rakibini 5-0 mağlup eden milli sporcumuz altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i tebrik etti.

"BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM"

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, " Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i tebrik ediyorum. Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz ve antrenörleriniz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Buse Naz Çakıroğlu, Spor, Son Dakika

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