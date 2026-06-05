Avrupa Kadınlar Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Avrupa Kadınlar Şampiyonası Sona Erdi

05.06.2026 22:56
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Gürcistan'da 165 kadın sporcunun katıldığı şampiyona, Türk oyuncular arasında en yüksek puanı Ceren Tırpan aldı.

Gürcistan'da yapılan Avrupa Kadınlar Bireysel Satranç Şampiyonası sona erdi.

Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından Batum kentinde gerçekleştirilen organizasyona, 32 ülkeden 165 kadın sporcu katıldı.

Türkiye'yi şampiyonada IM Ekaterina Atalık, WIM Gülenay Aydın, WFM Elifnaz Akat, WFM Ceren Tırpan, WFM Ecrin Efsa Büyük, WCM Beren Kalyoncu, WCM Nino Kalaycı, Hafize Demirtaş ve Liza Ayda Kalaycı temsil etti.

Turnuvada Türk sporcular arasında en yüksek puanı WFM Ceren Tırpan elde etti. Ceren Tırpan şampiyonayı 6,5 puanla tamamlarken, WIM Gülenay Aydın 6 puan, WCM Beren Kalyoncu ise 5 puan topladı.

WFM Elifnaz Akat ile WCM Nino Kalaycı 4,5'er puan alırken, Hafize Demirtaş ve WFM Ecrin Efsa Büyük 4'er puanla organizasyonu tamamladı. Liza Ayda Kalaycı ise 2 puan elde etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gürcistan, Spor, Son Dakika

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