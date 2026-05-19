Avrupa Ligi Finali: Freiburg ve Aston Villa Kadro Değerleri

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin avro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Aston Villa'nın ise kadro değeri 492 milyon 500 bin avro.
İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers, 80 milyon avroyla Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu olurken, 35 milyon avroluk değere sahip 20 yaşındaki Johan Manzambi ise Freiburg'un en yüksek bedelli ismi olarak öne çıkıyor.
Freiburg'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (Avro)
|Johan Manzambi
|35 milyon
|Noah Atubolu
|20 milyon
|Yuito Suzuki
|18 milyon
|Philipp Lienhart
|12 milyon
|Patrick Osterhage
|12 milyon
|Philipp Treu
|10 milyon
|Bruno Ogbus
|10 milyon
|Igor Matanovic
|10 milyon
|Maximilian Eggestein
|10 milyon
|Cyriaque Irie
|8 milyon
|Niklas Beste
|7 milyon
|Matthias Ginter
|6 milyon
|Jordy Makengo
|6 milyon
|Derry Scherhant
|6 milyon
|Max Rosenfelder
|6 milyon
|Vincenzo Grifo
|5 milyon
|Lucas Höler
|3 milyon
|Christian Günter
|2 milyon
|Lukas Kübler
|1 milyon 500 bin
|Florian Müller
|1 milyon 200 bin
|Anthony Jung
|700 bin
|Maximilian Philipp
|600 bin
|Nicolas Höfler
|500 bin
|Jannik Huth
|400 bin
|Fabian Rüdlin
|250 bin
|Mateo Zelic
|125 bin
|Daniel-Kofi Kyereh
|100 bin
|Toplam
|191 milyon 375 bin
Aston Villa'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (Avro)
|Morgan Rogers
|80 milyon
|Amadou Onana
|45 milyon
|Ezri Konsa
|40 milyon
|Youri Tielemans
|35 milyon
|Ian Maatsen
|30 milyon
|Ollie Watkins
|30 milyon
|Matty Cash
|22 milyon
|Pau Torres
|22 milyon
|Harvey Elliot
|22 milyon
|Jadon Sancho
|20 milyon
|Tammy Abraham
|20 milyon
|Douglas Luiz
|20 milyon
|Emiliano Buendia
|18 milyon
|Leon Bailey
|16 milyon
|Emiliano Martinez
|15 milyon
|Lamare Bogarde
|15 milyon
|John McGinn
|15 milyon
|Lucas Digne
|8 milyon
|Andreas Garcia
|7 milyon
|Victor Lindelöf
|6 milyon
|Tyrone Mings
|4 milyon
|Marco Bizot
|2 milyon 500 bin
|Toplam
|492 milyon 500 bin
