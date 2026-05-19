Avrupa Ligi Finali: Freiburg ve Aston Villa Kadro Değerleri - Son Dakika
19.05.2026 13:00
Freiburg'un kadro değeri 191M€, Aston Villa'nınki 492M€. Toplam değer 683M€.

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin avro olarak dikkati çekiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Aston Villa'nın ise kadro değeri 492 milyon 500 bin avro.

İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers, 80 milyon avroyla Aston Villa'nın en pahalı oyuncusu olurken, 35 milyon avroluk değere sahip 20 yaşındaki Johan Manzambi ise Freiburg'un en yüksek bedelli ismi olarak öne çıkıyor.

Freiburg'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (Avro)
Johan Manzambi35 milyon
Noah Atubolu20 milyon
Yuito Suzuki18 milyon
Philipp Lienhart12 milyon
Patrick Osterhage12 milyon
Philipp Treu10 milyon
Bruno Ogbus10 milyon
Igor Matanovic10 milyon
Maximilian Eggestein10 milyon
Cyriaque Irie8 milyon
Niklas Beste7 milyon
Matthias Ginter6 milyon
Jordy Makengo6 milyon
Derry Scherhant6 milyon
Max Rosenfelder6 milyon
Vincenzo Grifo5 milyon
Lucas Höler3 milyon
Christian Günter2 milyon
Lukas Kübler1 milyon 500 bin
Florian Müller1 milyon 200 bin
Anthony Jung700 bin
Maximilian Philipp600 bin
Nicolas Höfler500 bin
Jannik Huth400 bin
Fabian Rüdlin250 bin
Mateo Zelic125 bin
Daniel-Kofi Kyereh100 bin
Toplam191 milyon 375 bin

Aston Villa'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (Avro)
Morgan Rogers80 milyon
Amadou Onana45 milyon
Ezri Konsa40 milyon
Youri Tielemans35 milyon
Ian Maatsen30 milyon
Ollie Watkins30 milyon
Matty Cash22 milyon
Pau Torres22 milyon
Harvey Elliot22 milyon
Jadon Sancho20 milyon
Tammy Abraham20 milyon
Douglas Luiz20 milyon
Emiliano Buendia18 milyon
Leon Bailey16 milyon
Emiliano Martinez15 milyon
Lamare Bogarde15 milyon
John McGinn15 milyon
Lucas Digne8 milyon
Andreas Garcia7 milyon
Victor Lindelöf6 milyon
Tyrone Mings4 milyon
Marco Bizot2 milyon 500 bin
Toplam492 milyon 500 bin

Kaynak: AA

