Avrupa Ligi'nde bu hataların affı yok! Fenerbahçe'nin yediği gol işte böyle geldi

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almak için sahada. Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşan temsilcimiz, henüz 5. dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü.
Szalai'nin kaptırdığı top sonrası başlayan Olympiakos atağında Masouras'ın pasıyla Tiquinho, savunmanın arkasına sarktı. Brezilyalı futbolcu, Altay'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
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