Avrupa Ligi'nde heyecanlı gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım netleşti - Son Dakika
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Avrupa Ligi'nde heyecanlı gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım netleşti

24.02.2022 23:13
Avrupa Ligi'nde heyecanlı gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım netleşti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Porto, deplasmanda Lazio'yla 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan Portekiz ekibi, son 16 turu biletini garantiledi. Gecenin diğer maçlarında 3 takım daha tur biletini cebine koyarken son 16 turunda mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli olmaya başladı.

Porto ile Lazio, Avrupa Ligi play-off turu maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken Portekiz ekibi skor avantajıyla tur atlayan taraf oldu.

PORTO SKOR AVANTAJIYLA TURU GEÇTİ

Karşılaşmada Lazio'nun gollerini 19. dakikada Ciro Immobile ve 90. dakikada Cataldi kaydetti. Porto'nun golleri ise 31. dakikada Mehdi Taremi ve 68. dakikada Mateus Uribe'den geldi. Bu sonuçla ilk maçı 2-1 kazanan Porto son 16 turuna yükselen taraf oldu.

4 TAKIM DAHA ADINI SON 16'YA YAZDIRDI

Sevilla, Leipzig ve Atalanta tur atlayan diğer takımlar olurken Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Real Sociedad turnuvadan elenen takımlar oldu.

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