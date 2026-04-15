Avrupa Ligi'nde Yeni Dönem

15.04.2026 11:57
Avrupa Ligi, 3 yıllık yol haritasını belirleyerek format ve gelir paylaşımında değişiklik yaptı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde müsabaka formatı ve gelir dağılımı dahil Avrupa Ligi'nin 3 yıllık yol haritası ile ilgili kararlar alındı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu, İspanya'nın Barselona kentinde bir araya gelerek Avrupa Ligi'nin 3 yıllık yol haritasını belirledi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu, 2026-27 Avrupa Ligi sezonu için 20 takımlı, lig usulü formatı koruma taahhüdünü teyit ederken, yakın gelecekte genişleme fırsatlarını araştırma stratejik niyetini de yeniden vurguladı." bilgisi verildi.

Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası şampiyonlarının yer alacağı sezon öncesi turnuva düzenleme fikri de değerlendirildi.

Avrupa Ligi gelir dağılımı

Avrupa Ligi'nde gelir bölüşümündeki değişiklikler de onaylandı. Yapılan değişikliğe göre yayıncılıkla ilgili havuzda lisanslı kulüpler, kendi pazarlarında elde edilen net yayın gelirlerinin yüzde 65'ini elinde tutarken kalan yüzde 35'lik kısım ise tüm lisanslı kulüpler arasında eşit olarak dağıtılacak.

Lig ticari havuzunun ise yüzde 75'i, sportif performans, taraftar etkileşimi (katılım, TV izleyici sayısı ve dijital etkileşim dahil) ve geçmiş sonuçların bir kombinasyonuna göre tüm katılımcı kulüpler arasında dağıtılırken, kalan yüzde 25'lik kısım ise lisanslı kulüpler arasında eşit olarak paylaşılacak.

Avrupa Ligi ve lisanslı kulüplerin toplam ticari değeri 3,2 milyar avro olarak belirlendi.

NBA Avrupa projesi

Avrupa Ligi CEO'su ve yönetim ekibi, NBA Avrupa projesi olasılığına ilişkin yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere, paydaşlarla devam eden etkileşim hakkında bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, "Yönetim kurulu, Avrupa basketbolunu daha da ileriye taşıyabilecek stratejik ortaklık fırsatlarını araştırmak amacıyla NBA ile açık ve yapıcı bir diyaloğu sürdürme taahhüdünü yineledi. Avrupa Ligi yönetimi, önümüzdeki haftalarda bu konudaki adımlara odaklanacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

