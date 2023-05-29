Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'da motosikletli 2 hırsızın saldırısına uğradı. Olaydan hasar almadan kurtulan Şanlı, polise şikayette bulundu.
Marca'da yer alan habere göre, Barcelona'da forma giyen basketbolcu Sertaç Şanlı, şehirde yürürken hırsızların saldırısına uğradı. 2 kişi, milli basketbolcunun bileğinden 25 bin euroluk saatini söküp aldı.
Milli basketbolcunun şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarının incelendiği ancak hırsızların kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Avrupa'nın göbeğinde milli basketbolcu Sertaç Şanlı'ya hırsızlar saldırdı! Lüks saati kolundan söküp aldılar - Son Dakika