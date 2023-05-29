Avrupa'nın göbeğinde milli basketbolcu Sertaç Şanlı'ya hırsızlar saldırdı! Lüks saati kolundan söküp aldılar - Son Dakika
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Avrupa'nın göbeğinde milli basketbolcu Sertaç Şanlı'ya hırsızlar saldırdı! Lüks saati kolundan söküp aldılar

Avrupa'nın göbeğinde milli basketbolcu Sertaç Şanlı'ya hırsızlar saldırdı! Lüks saati kolundan söküp aldılar

29.05.2023 17:32

Barcelona'da oynayan milli basketbolcu Sertaç Şanlı, şehirde hırsızların saldırısına uğradı. 25 bin euroluk saati gasp edilen basketbolcu, olay esnasında yara almamak için soygunculara karşı müdahalede bulunmadı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'da motosikletli 2 hırsızın saldırısına uğradı. Olaydan hasar almadan kurtulan Şanlı, polise şikayette bulundu.

25 BİN EUROLUK SAATİ ÇALDILAR

Marca'da yer alan habere göre, Barcelona'da forma giyen basketbolcu Sertaç Şanlı, şehirde yürürken hırsızların saldırısına uğradı. 2 kişi, milli basketbolcunun bileğinden 25 bin euroluk saatini söküp aldı.

HIRSIZLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Milli basketbolcunun şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarının incelendiği ancak hırsızların kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Avrupa'nın göbeğinde milli basketbolcu Sertaç Şanlı'ya hırsızlar saldırdı! Lüks saati kolundan söküp aldılar
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Sertaç Şanlı, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'nın göbeğinde milli basketbolcu Sertaç Şanlı'ya hırsızlar saldırdı! Lüks saati kolundan söküp aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'nın göbeğinde milli basketbolcu Sertaç Şanlı'ya hırsızlar saldırdı! Lüks saati kolundan söküp aldılar - Son Dakika
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