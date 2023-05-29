Avrupa'nın göbeğinde milli basketbolcu Sertaç Şanlı'ya hırsızlar saldırdı! Lüks saati kolundan söküp aldılar

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'da motosikletli 2 hırsızın saldırısına uğradı. Olaydan hasar almadan kurtulan Şanlı, polise şikayette bulundu.

25 BİN EUROLUK SAATİ ÇALDILAR

Marca'da yer alan habere göre, Barcelona'da forma giyen basketbolcu Sertaç Şanlı, şehirde yürürken hırsızların saldırısına uğradı. 2 kişi, milli basketbolcunun bileğinden 25 bin euroluk saatini söküp aldı.

HIRSIZLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Milli basketbolcunun şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarının incelendiği ancak hırsızların kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.