2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Kadın ve Makaralı Yay Erkek Milli Takımları altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Danimarka'yı eleyen Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı ile Avusturya'yı eleyen Batuhan Akçaoğlu, Yakup Yıldız ve Emircan Haney'den kurulu Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya mücadelesine çıkacak.

Klasik Yay Kadın Milli Takımı ayrıca, 2023'te Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Yeşim Bostan Uçar, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise bronz madalya için mücadele edecek.

Öte yandan, Yasemin Ecem Anagöz'e ait 662 puanlık klasik yay 21 yaş altı kadınlar kategorisi Türkiye rekoru, bu yarışmada bireysel sıralamada 664 puanlık skora erişen Ezgi Başaran tarafından kırıldı.