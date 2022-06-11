Avrupa Okçuluk Şampiyonası

Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yeşim Bostan Uçar ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, üçüncülük maçında Belçika ile karşılaştı. Milli takım, rakibini 156-155 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Almanya, G7 Liderler Zirvesi'nden dolayı geçici olarak sınırlarda kontrol yapacak

Kaynak: AA

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