Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'nin ikinci günü 3 altın ve 1 gümüşle tamamlandı - Son Dakika
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Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'nin ikinci günü 3 altın ve 1 gümüşle tamamlandı

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2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Sevilay Öztürk, Defne Kurt ve Turgut Aslan Yaraman altın madalya elde ederken, Esra Yüce gümüşte kaldı.

2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3 altın madalya kazandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, finaldeki performansıyla altın madalyanın sahibi olurken bir diğer milli sporcu Esra Yüce, gümüş madalya elde etti.

Defne Kurt ise dün kazandığı altın madalyanın yanına bir yenisini daha ekleyerek kadınlar 200 metre bireysel karışık SM10 kategorisinde 2.27.30'luk derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Günün son altın madalyası, erkekler 100 metre sırtüstü S8 kategorisinde 1.04.77'lik derecesiyle Turgut Aslan Yaraman'dan geldi.

12 Eylül Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye, günü 3 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA

Turgut Aslan, Defne Kurt, Esra Yüce, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'nin ikinci günü 3 altın ve 1 gümüşle tamamlandı - Son Dakika

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