Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Elemeleri, yarın Çekya'da başlayacak - Son Dakika
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Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Elemeleri, yarın Çekya'da başlayacak

06.07.2022 11:26
Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Elemeleri, yarın Çekya'da başlayacak

A Milli Erkek ve Kadın Plaj Hentbolu Takımlarının mücadele edeceği 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Çekya'da yapılacak.

A Milli Erkek ve Kadın Plaj Hentbolu Takımlarının mücadele edeceği 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Çekya'da yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da oynanacak maçlarda A Milli Kadın Takımı; Polonya, Hırvatistan, Romanya ve Slovakya ile B Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Erkek Takımı ise Polonya, Almanya, İsveç, Romanya ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, yarı final maçları oynayacak.

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı, yarın ilk olarak TSİ 17.15'te Hırvatistan, TSİ 21.30'da ise Polonya ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı ise yarın TSİ 16.30'da Polonya, TSİ 19.45'te ise Çekya ile karşılaşacak.

Başantrenör Kadir Ayar yönetimindeki A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Esma Adnar, Ümmügülsüm Bedel, İrem Köseler Karaduman, Betül Karaaslan, Ayşenur Sormaz, Elif Yaren Uzun, Reyhan Kaya, Ecem Birben, Funda Baş, Serpil Abdioğlu.

Başantrenör Akın Yenigün yönetimindeki A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı'nın kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Tahir İlkbahar, Taner Günay, Alperen Başer, Egemen Çakır, Mehmet Emre, Musa Günerler, İsmet Yılmaz, Fatih Çalkamış, Ramazan Mutlu, Murat Enç.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hırvatistan, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Elemeleri, yarın Çekya'da başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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