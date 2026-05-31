Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye'den 9 sporcunun katıldığı Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.
Şampiyonada Türkiye'yi; Hatice Gökçe Emir, Selen Camcı, Ada Kaplan, Damla Sel, Duru Aysu, Melek Duru Özen, Ayşe Vesile Yetgin, Alisa Akhun ve Elif Pekacar temsil etti.
Milli cimnastikçiler organizasyonda madalya elde edemedi.
