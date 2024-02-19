Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Hırvatistan'da başladı - Son Dakika
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Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Hırvatistan'da başladı

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Hırvatistan\'da başladı

Türkiye, makaralı yay sınıfında 7 sporcuyla Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na katılıyor. Şampiyona, 24 Şubat Cumartesi günü sona erecek ve büyükler ile 21 yaş altı kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak. Türkiye'yi büyüklerde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Emine Rabia Oğuz; 21 yaş altında ise Yağız Sezgin, Hazal Burun, Helin Satıcı ve Hatice Efdal Köse temsil ediyor.

19.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Hırvatistan'ın Varazdin kentinde başladı.

Türkiye'nin makaralı yay sınıfında 7 sporcuyla katılım gösterdiği ve 24 Şubat Cumartesi günü sona erecek organizasyonda, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde madalyalar sahiplerini bulacak.

Şampiyonada Türkiye'yi büyüklerde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Emine Rabia Oğuz; 21 yaş altında ise Yağız Sezgin, Hazal Burun, Helin Satıcı ve Hatice Efdal Köse temsil ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Hırvatistan'da başladı - Son Dakika
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